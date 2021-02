Apoio de França decorre da natural solidariedade europeia, diz embaixada

Veja também:

A Embaixada de França em Portugal afirmou esta sexta-feira que a equipa médica francesa que vai prestar apoio ao Hospital Garcia de Orta (Almada) insere-se na "solidariedade europeia", recordando que aquele país também recebeu apoio no início da pandemia.

"A ajuda da França, que mantém com Portugal relações estreitas e de amizade, inscreve-se no âmbito desta solidariedade europeia natural, face a um vírus que só será eficazmente derrotado por meio da cooperação e da unidade internacional", afirmou a embaixada em comunicado.

Segundo a mesma fonte, Portugal "aceitou a proposta de colaboração do governo francês para apoiar a sua resposta à pandemia", tendo sido decidido de comum acordo o envio de uma equipa de quatro profissionais de saúde.

A embaixada especificou que esta equipa é composta por uma médica especializada em cuidados intensivos, duas enfermeiras anestesistas e uma enfermeira lusófona, que se juntarão à unidade de cuidados intensivos do Hospital Garcia da Orta, a partir de segunda-feira por um período inicial de 15 dias.

"A França também foi objeto de iniciativas de solidariedade durante a primeira vaga do vírus na primavera passada, tendo recebido ajuda de vários vizinhos europeus que aceitaram receber doentes franceses", adiantou o comunicado, que garante que a França se "mantém atenta às possíveis necessidades" de Portugal.

A embaixada saudou também a "mobilização de antigos médicos e enfermeiros franceses que vivem em Portugal e que se juntaram às equipas de voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa" para contribuir no combate contra a pandemia.

Além desta equipa francesa, Portugal vai receber na próxima semana uma equipa médica do Luxemburgo, um "importante apoio" no tratamento de doentes de Covid-19 em hospitais com elevada pressão de cuidados intensivos, anunciou quinta-feira o Ministério da Saúde.

A equipa do Luxemburgo, constituída por dois médicos e dois enfermeiros, vai apoiar o serviço de medicina intensiva do Hospital do Espírito Santo de Évora.

Além destas duas equipas, já está em Portugal uma equipa médica militar alemã que começou a tratar os primeiros pacientes na segunda-feira e que vai permanecer no país por mais seis semanas.

A ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, utilizou a sua conta na rede social Twitter para revelar que a decisão de permanecer por mais seis semanas foi tomada em concordância com os ministros portugueses da Defesa, João Gomes Cravinho, e da Saúde, Marta Temido.

Constituída por 26 profissionais de saúde, entre os quais seis médicos, que trouxeram também 40 ventiladores móveis e 10 estacionários, 150 bombas de infusão e outras tantas camas hospitalares, a equipa de militares germânicos chegou a Portugal a 03 de fevereiro e ficou instalada no Hospital da Luz, em Lisboa.

Em Portugal, morreram 15.034 pessoas dos 781.223 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.