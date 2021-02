Apesar da ligeira melhoria, Portugal ainda na pior posição da UE no combate à pandemia

De acordo com o mais recente relatório do Centro Europeu de Controlo e Prevenção das Doenças (ECDC), o país continua a liderar no número de novos casos e óbitos , por 100 mil e um milhão de habitantes, respectivamente.

Quanto aos óbitos por Covid-19, o cenário mantém-se negativo. Na primeira semana de fevereiro, o país registou 334,45 óbitos por milhão de habitantes. Uma vez mais, o valor mais alto da União Europeia.

Portugal lidera, ainda, na taxa de hospitalizações. Segundo os dados do ECDC, havia em Portugal na semana passada 63,4 pacientes hospitalizados com Covid-19 por cada 100 mil habitantes.

Já na taxa de ocupação em UCI, à frente do país fica apenas a República Checa.

As pessoas com mais de 65 anos continuam a ser as mais afetadas pela pandemia. Também neste indicador, prevalência acima dos 65 anos, Portugal apresenta o pior registo.

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde, desta sexta-feira, dá conta de mais 149 mortos e 2.854 infetados com Covid-19, nas últimas 24 horas.

Os internamentos recuam, mas apenas em enfermaria. Há, agora, 5.230 internados em enfermaria, menos 340 do que ontem, dos quais 846 em cuidados intensivos (mais 10 do que ontem).

O número de casos ativos voltou a descer. A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a zona do país com maior número de casos (1.366). O Norte regista 720 novos casos, o Centro 427, o Alentejo 142 e no Algarve 109.

Até ao fim do dia de ontem já existiam 157.604 pessoas vacinadas em Portugal contra a doença (duas doses tomadas) e outras 310.715 já receberam a primeira dose. No total, já foram administradas 468.319 vacinas.