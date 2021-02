Amordaçados pela vergonha, há cada vez mais "novos pobres"

A pobreza é para 21,6% dos portugueses o mesmo que um fosso sem rede é para um equilibrista: um risco com o qual são obrigados a conviver. Ao percorrer a corda bamba, o artista sabe que uma rajada de vento mais forte pode desequilibrá-lo, porventura fazê-lo cair; e apesar da componente performativa, onde o medo pode ser disfarçado, escapar à queda nunca deixa de ser a primeira prioridade que tem em mente.

Um em cada cinco portugueses vive com esta pressão; debaixo dos pés, têm o fosso da pobreza e da exclusão social, segundo dados do Eurostat relativos a 2019, divulgados em outubro do ano passado. E se este número causa vertigens, é de sublinhar que não contabiliza ainda os efeitos do furacão chamado pandemia.

O cenário agora será muito mais crítico; há muitos “novos pobres” em Portugal que ainda não aparecem nas estatísticas. De acordo com um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulgado esta semana, por causa da Covid-19 mais de 100 milhões de pessoas foram empurradas para uma situação de extrema pobreza em 2020 e 270 milhões de pessoas passam fome.

Carla, 44 anos, é divorciada e tem um filho adolescente. Perdeu o equilíbrio, tombou, está apenas agarrada por uma mão à corda. E o vórtice da pobreza não lhe é estranho. Foi apenas há alguns anos que conseguiu escapar-lhe. “Já tinha tudo certinho, contas, trabalho, etc. Foi horrível ter de ficar fechada e tudo isso… é reviver memórias antigas.” Até março de 2020, tinha dois empregos. Era ajudante numa instituição de solidariedade social e, para complementar, ainda fazia horas numa empresa de limpezas. Agora, sobrou-lhe apenas o primeiro; depende de ajudas da família para pagar a renda de casa, teve de procurar ajuda psicológica.

Numa situação igualmente sensível está também Filipe. O homem de 37 anos é solteiro e trabalhador independente. Tem formação em teatro e trabalha, em regime de part-time, numa escola profissional. A Covid-19 fê-lo tropeçar. “No início de março, tinha uma série de projetos na área artística e também na formação e tudo parou. Financeiramente houve um grande buraco, criei uma expectativa de receber ‘X’ dinheiro e tudo desaparece.” Durante o verão do ano passado, não teve qualquer rendimento. Sobrevive com meio salário das aulas.

Cidália, de 46 anos, já só tem dois dedos a segurá-la à corda. Era empregada de limpeza, maioritariamente em escritórios. Com o teletrabalho a tornar-se moda e necessidade, perdeu muitos dos seus clientes. O marido, que trabalhava como cozinheiro, também veio para casa. O único rendimento que sobrou à família, por momentos, foi o do filho mais velho. Foi necessário negociar com o senhorio a renda de casa. “Toda a bolsa de poupanças, que estávamos a conseguir ter, foi-se e ainda temos uma caução relativamente à renda para repor”.

Filipa, 28 anos, é solteira e tem dois filhos – um com dois anos e outro com 10 meses. Trabalhava como empregada de balcão numa pastelaria. Estava de licença de maternidade quando os primeiros casos do novo coronavírus foram diagnosticados no país.

Em junho, a jovem mãe contava regressar ao trabalho, mas isso já não aconteceu. “Quando contactei a entidade empregadora, fui informada que ele não tinha dinheiro para me pagar e tinha lá uma pessoa a trabalhar com ele, mas só a fazer as horas de maior afluência e que para me pagar a mim o tempo inteiro não tinha capacidade para me pagar o ordenado. E então houve supressão do posto de trabalho por carência económica.” A única razão pela qual não caiu é o subsídio de desemprego que recebe da Segurança Social.

Joana é advogada, trabalhadora independente. Tinha avenças com alguns clientes. Sempre que ia de férias, viajava para fora de país; vivia desafogadamente. “Tinha boas roupas, boa vida, bom carro.” Logo após o primeiro confinamento, entre março e maio do ano passado, foi vender roupas para arranjar algum dinheiro. Com o passar dos meses, a situação só se agravou. Não fosse a ajuda da família, estava no fosso.