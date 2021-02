Alargamento da testagem. Norma da DGS entra em vigor segunda-feira

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde publicou a norma que alarga a testagem à Covid-19 a todos os contactos, incluindo a realização de testes moleculares aos de baixo risco “no momento da identificação” do contacto.

De acordo com a norma relativa ao rastreio de contactos no âmbito da pandemia da doença provocada pelo SARS-CoV-2, que produz efeitos às 00h00 da próxima segunda-feira, dia 15, “os contactos de baixo risco devem realizar teste para SARS-CoV-2 (testes moleculares) no momento da identificação do contacto”.

O documento também explicita que “em situações de cluster ou de surto todos os contactos” devem fazer “teste laboratorial para SARS-CoV-2 (testes rápidos de antigénio), o mais cedo possível, que podem ser repetidos sequencialmente, sob a coordenação das autoridades de saúde”.

A entidade tutelada por Graça Freitas explicitou que, “atendendo à situação epidemiológica atual, quer pela emergência” das estirpes detetadas em outros países e que, entretanto, já se disseminaram por Portugal, quer pela “diminuição da incidência diária” de infeções, a DGS iria atualizar as orientações.