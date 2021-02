​Covid-19: Farmacêuticas começaram a testar vacinas em crianças

Veja também:

As farmacêuticas Pfizer e Moderna estão a testar as vacinas contra a Covid-19 em crianças com 12 anos e mais velhas. Os resultados devem ser conhecidos no verão, avança o jornal “The New York Times”.



Dependendo das conclusões destes ensaios, os testes podem avançar em crianças mais pequenas, mas isso só acontecerá depois dos resultados aos mais velhos.

Se tudo correr bem nos ensaios clínicos, as autoridades norte-americanas deverão demorar poucas semanas a dar “luz verde” à vacina para crianças.

De acordo com o “The New York Times”, as farmacêuticas Johnson & Johnson, Novavax e AstraZeneca, também estão a pensar testar vacinas para a Covid-19 em crianças, mas o processo está ainda muito atrasado.

A população adulta, que já começou a ser vacinada, é a mais afetada pela pandemia do novo coronavírus.

Olhando para o caso português, há quatro mortes por Covid-19 confirmadas em crianças e jovens até aos 19 anos, num total de 15.034 óbitos registados desde o início da pandemia.