Serena e Halep mantêm rota de colisão na Austrália

Serena Williams e Simona Halep apuraram-se, esta quinta-feira, para a 4.ª ronda do Open da Austrália. As duas antigas líderes do "ranking" mundial seguem em frente e poderão cruzar-se nos quartos de final.

No jogo da 3.ª ronda, Serena, atualmente na 10.ª posição da classificação ATP, ainda tremeu frente à russa Anastasia Potapova (101), mas acabou por vencer o primeiro set, no "tie break". Fechou a partida no segundo parcial, por 6-2. Na próxima eliminatória vai defrontar a bielorrussa Aryna Sabalenka, número sete do mundo.