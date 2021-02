Presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos demite-se após comentários sexistas

O presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Yoshiro Mori, anunciou a demissão, esta sexta-feira, após a controvérsia desencadeada pelos seus comentários sexistas na semana passada, durante uma reunião da liderança do organismo.

Mori defendeu que as mulheres têm dificuldade em ser concisas, observando que os membros femininos do órgão a que preside “sabem colocar-se no seu lugar”.

As declarações do responsável máximo do comité organizador da próxima edição dos Jogos Olímpicos (JO), adiada para 2021 devido à pandemia de Covid-19, foram feitas durante uma reunião com o Comité Olímpico do Japão, aberta à comunicação social e reproduzidas pelo diário "Asahi Shimbun".

"As reuniões dos conselhos de administração com a presença de muitas mulheres demoram demasiado tempo. Se for aumentado o número de membros femininos e o tempo de intervenção não for limitado, será mais difícil concluí-las, o que é irritante", sustentou Mori.

"As mulheres têm espírito competitivo. Se uma levanta a mão [para poder intervir], as outras sentem-se na obrigação de se exprimirem também. É por isso que todos acabaram por falar”, acrescentou.