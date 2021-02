Santa Clara anuncia rescisão de Patrick Vieira

O jogador Patrick Vieira, que na última época esteve emprestado pelo Santa Clara ao Coritiba do Brasil, rescindiu contrato com o clube açoriano da I Liga, foi anunciado esta sexta-feira.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Patrick de Oliveira Vieira para a revogação do vínculo contratual que ligava ambas as partes", lê-se na nota de imprensa enviado pelo emblema insular.

O Santa Clara agradece ainda ao defesa brasileiro de 30 anos por ter representado "abnegadamente" o clube açoriano.

"Ao Patrick, atleta brasileiro que envergou profissional e abnegadamente a camisola do CD Santa Clara em quarenta e nove ocasiões, demonstramos a nossa mais profunda gratidão, desejando-lhe ainda a melhor das sortes tanto a nível pessoal como profissional", assinala o comunicado.

Patrick ficou uma temporada e meia no Santa Clara, tendo rumado aos Açores na época 2018/19.

O atleta chegou a Portugal para alinhar pelo Marítimo, após passagens pelo Américo Mineiro, Ipatinga e ABC, do Brasil.

Na Madeira, permaneceu duas temporadas, 2015/16 e 2016/17, fazendo um total 71 de jogos, saindo depois para o Benfica.

Contudo, nunca chegou a vestir a camisola dos encarnados, tendo sido emprestado ao Vitória de Setúbal em 2017/18.

O Santa Clara é o sétimo classificado da I Liga com 25 pontos e recebe o Braga no próximo domingo, em jogo da 19.ª jornada.