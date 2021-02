Pepa eleito melhor treinador de janeiro da I Liga

Pepa foi eleito o treinador do mês de janeiro da I Liga, com uma votação esmagadora de 42%. O técnico conduziu o Paços de Ferreira a um mês 100% vitorioso no campeonato, com quatro triunfos nos quatro jogos realizados, nove golos marcados e nenhum sofrido.

Em segundo lugar ficou Rúben Amorim, do Sporting, com 21% das preferências, e Sérgio Conceição foi terceiro, com 10%.

A votação do Prémio Vítor Oliveira-Treinador do Mês na Liga NOS é da responsabilidade dos treinadores principais da prova.