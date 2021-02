Intervenção "mínima" do Governo. Autorregulação tem de funcionar no futebol

O secretário de Estado do Desporto considera que o bom funcionamento da autorregulação do futebol é fundamental. A intervenção do Governo, defende, tem de ser "mínima" e a indispensável.

"A autorregulação deve mesmo funcionar. Se o Governo decidisse tomar a responsabilidade da organização do futebol, e do desporto de uma forma geral no nosso país, ninguém aceitaria isso. Temos um regime amadurecido, com muito anos dessa autorregulação. Há sempre aspetos em que podemos melhorar, mas somos a favor da autorregulação e de uma interferência mínima", observa, em entrevista à Renascença.

Após o jogo entre Braga e FC Porto na quarta-feira, Pinto da Costa, na sequência de críticas às arbitragens, nomeações de árbitros e critérios disciplinares, não reclamou intervenção do Governo por considerar que não há secretário de Estado do Desporto.

Sem responder diretamente ao presidente do FC Porto, João Paulo Rebelo expôs à RenascençaRenascença o trabalho que tem estado a desenvolver e ressalvou que está em contato permanente com os mais diversos agentes do futebol.