Famalicão e Belenenses SAD empatam sem golos

Famalicão e Belenenses SAD empataram, esta sexta-feira, sem golos, na partida inaugural da 19ª jornada da I Liga.

Rúben Vinagre saiu ainda na primeira parte lesionado, aos 33 minutos de jogo, e deu lugar a Verdonk.

A equipa minhota procurava a primeira vitória sobre o comando técnico de Silas, mas ainda não foi nesta partida, depois de derrotas contra o Moreirense e o Benfica.

O Famalicão ocupa o 16º lugar da I Liga, agora com 15 pontos, já o Belenenses iguala o Tondela no 11º posto, com 18 pontos somados.