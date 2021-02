​David Carmo operado "com sucesso" ao tornozelo

David Carmo, defesa-central do Sporting de Braga, foi operado "com sucesso", esta sexta-feira, ao tornozelo direito, depois de uma fratura contraída no último jogo contra o FC Porto, na quarta-feira.

O jovem defesa de 21 anos fraturou a tíbia e o perónio depois de ter chocado com Luis Díaz, no lance que deu origem à expulsão do extremo colombiano. Na sequência de um remate, Díaz acabou por atingir David Carmo com o pé de apoio, lance que terminou com a lesão do jogador.

David Carmo, uma das maiores promessas da formação do Sporting de Braga, deverá falhar o resto da temporada, em recuperação.