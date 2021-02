Upamecano é reforço do Bayern de Munique para a próxima época

Dayot Upamecano, defesa-central do RB Leipzig, vai reforçar o Bayern de Munique na próxima temporada, confirmou o diretor-desportivo do clube bávara.

"Posso confirmar. Estamos muito contentes com esse acordo. Falámos com Upamecano e o agente dele, e todos consideram que o Bayern Munique é a escolha certa para o futuro", afirmou à imprensa alemã.

O defesa francês de 22 anos do RB Leipzig era um dos jogadores mais cobiçados no mercado de transferências, depois de cinco épocas no clube alemão.

O Bayern de Munique vai pagar a cláusula de rescisão do atleta, fixada em 42 milhões de euros, e deverá assinar um contrato de cinco temporadas.