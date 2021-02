Santi Mina brilha na vitória do Celta de Vigo

O Celta de Vigo venceu o Elche, esta sexta-feira, por 3-1, com Santi Mina em destaque na equipa da Galiza.

O avançado de 26 anos abriu o marcador aos 45 minutos, assistido por Nolito. O Celta ainda marcou antes do intervalo por mais uma vez, aos 45+2, por Brais Méndez, novamente assistido pelo internacional Nolito.

Rigoni reduziu para o Elche no início do segundo tempo, aos 50 minutos, e Santi Mina terminou com as esperanças da equipa visitante, aos 68 minutos de jogo, fechando o resultado e garantindo os três pontos.

O Celta de Vigo volta às vitórias e sobe ao 9º lugar da La Liga, com 29 pontos. Já o Elche é 19º e pode cair para o último posto nesta jornada, com 18 pontos.