RB Leipzig vence e consolida segundo lugar

O RB Leipzig recebeu e venceu o Augsburgo por 2-1, na partida inaugural da 21ª jornada da Bundesliga.

Dani Olmo, internacional espanhol, abriu o marcador de grande penalidade, aos 38 minutos de jogo, e Nkunku fechou o resultado ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos.

Já perto do fim, o Augsburgo ainda reduziu por Caligiuri, aos 77, também num penálti, mas a equipa visitante já não foi capaz de chegar ao empate.

Com este triunfo, o RB Leipzig consolida o segundo lugar e reduz a distância para o líder Bayern de Munique, que ainda não jogou. A equipa treinada por Nagelsmann soma agora 44 pontos, a quatro dos bávaros.

Já o Augsburgo perdeu pelo terceiro jogo seguido na Bundesliga e está no 13º posto com 22 pontos e pode cair para 14º em caso de vitória do Colónia.