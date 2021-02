Mourinho esclarece polémica com Bale. "Exames não mostraram lesão, mas ele sentia algo"

O treinador do Tottenham clarificou que o futebolista Gareth Bale não estava a 100% para o encontro da Taça de Inglaterra, perdido para o Everton (5-4), apesar do avançado galês ter dito o contrário nas redes sociais.

Emprestado pelos espanhóis do Real Madrid aos londrinos até ao final da temporada, Gareth Bale continua sem conseguir afirmar-se no onze titular dos ‘Spurs’, e agora viu-se envolvido numa polémica, depois de ter recorrido à rede social Instagram para dar conta de que tinha realizado “um bom treino” antes do jogo, contradizendo a versão de José Mourinho.

"Tenho de admitir que o seu ‘post’ criou uma necessidade de abordar o assunto. Houve uma contradição entre o ‘post’ e a realidade. Desde o início da temporada, em relação a tudo, tenho procurado ser muito reservado e manter tudo dentro de casa, mas senti que precisava resolver a situação”, disse o técnico luso, em conferência de imprensa.

Mourinho considera que, “provavelmente”, o ‘post’ nem era da responsabilidade do internacional galês, mas mostrar que o treino foi 'ótimo' e que estaria 'pronto', foi “totalmente errado”.

O treinador dos ‘spurs’ insistiu ao lembrar, depois, a situação ocorrida antes do embate com os ‘toffees’: "Repito pela última vez. Ele não se estava a sentir bem e pediu um exame, que não mostrou uma lesão, mas ele sentia algo. Nós treinadores, médicos, nunca podemos ir contra os sentimentos do jogador”.

Para o encontro de cartaz da 24.ª jornada da Liga inglesa, no reduto do líder isolado Manchester City, Mourinho deixou claro que Bale será convocado se “estiver pronto”.