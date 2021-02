MotoGP. Primeira meta de Miguel Oliveira é "fazer melhor do que em 2020"

O português Miguel Oliveira (KTM) espera "fazer melhor do que em 2020" na edição de 2021 do Mundial de MotoGP, que arranca em 28 de março, no Qatar, depois de ter vencido duas corridas na temporada anterior.

Na apresentação da equipa KTM para o campeonato deste ano, o piloto português, de 26 anos, considerou que “a pausa de inverno foi demasiado longa depois de terminar em alta”, com uma vitória no Grande Prémio de Portugal, em Portimão.

Oliveira compete, este ano, pela equipa oficial da KTM – que mistura esta época o laranja com o preto nas carenagens das suas motas -, depois de nas duas temporadas anteriores ter defendido as cores da Tech3, a equipa satélite do construtor austríaco, pela qual conseguiu duas vitórias, a de Portugal e a do GP da Estíria, na Áustria.