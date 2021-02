Paulo Madeira: "Não é impossível, mas é difícil o Benfica ser campeão"

Depois das atenções do Benfica terem estado direcionadas nas meias-finais da Taça de Portugal, a equipa de Jorge Jesus centra-se agora no campeonato e no encontro com o Moreirense, no domingo.

Após o jogo com o Estoril, treinador recordou que ainda há muito para jogar e que a sua equipa vai trabalhar a pensar no primeiro objetivo traçado para a época, ser campeão nacional.

Em entrevista a Bola Branca, Paulo Madeira considera que a esperança é a última a morrer, mas entende que é uma tarefa muito complicada de atingir, porque o Benfica não depende só dos seus resultados.

"O Benfica tem uma desvantagem muito grande. Sabemos que a segunda volta do campeonato começou agora, mas o Benfica para além de não perder pontos, tem de esperar que o Sporting os perca, assim como o FC Porto, porque o segundo lugar também é importante. Não digo que seja impossível, mas que é muito difícil o Benfica ser campeão é. Mas enquanto matematicamente for possível, há que ter essa esperança", afirma.