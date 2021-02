Covid-19. Benfica visita Arsenal em Atenas para a Liga Europa

A UEFA confirma que a 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, entre Benfica e Arsenal, vai realizar-se em Atenas, no estádio do Olympiacos.

As restrições sanitárias impostas pelo Reino Unido, nomeadamente em relação às viagens com origem em Portugal, levaram a UEFA a agendar os dois jogos, entre Benfica e Arsenal, para destinos que não obrigam as equipas a uma quarentena.

O primeiro jogo, dia 17 de fevereiro, que seria na Luz, acontecerá em Roma, capital de Itália. O jogo da 2.ª mão é transferido de Londres para Atenas, na Grécia, e está marcado para 25 de fevereiro.