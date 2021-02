​Fátima: Dia dos Pastorinhos celebrado apenas em ambiente digital

O Dia dos Pastorinhos de Fátima, que se assinala a 20 de fevereiro, vai ser celebrado pela primeira vez “apenas” em ambiente digital e tem duas novidades, a novena preparatória e a exibição do documentário "Santos Vizinhos".



Para preparar a festa litúrgica de Jacinta e Francisco Marto vai realizar-se uma novena, que começa esta quinta-feira, e no dia 20 deste mês vai ser exibido, às 14h00, documentário "Santos Vizinhos – duas crianças que se fizeram candeias da humanidade a partir de Fátima".

Dada a impossibilidade de uma participação presencial por parte dos peregrinos, devido às restrições impostas pela pandemia, o Santuário de Fátima vai “dar destaque” à preparação deste dia com a presença de “alguns sinais concretos” a serem transmitidos nas redes sociais.

Na Capelinha das Aparições vão ser colocadas “as duas esculturas dos santos”, o que vai permitir “sensibilizar visualmente quem acede ao Streaming da Capelinha” e na Basílica do Rosário vão ser colocados “os ícones dos santos Francisco e Jacinta”

No dia 19 de fevereiro realiza-se, às 21h30, a vigília na Basílica de Nossa Senhora do Rosário onde será rezado o terço e a veneração aos túmulos dos dois santos.

No dia da festa litúrgica dos santos Francisco e Jacinta, os canais digitais do Santuário – Youtube e Facebook – vão transmitir o terço às 10h00, a missa às 11h00, presidida pelo cardeal D. António Marto e um documentário sobre Francisco e Jacinta Marto, às 14h00.

O documentário é uma produção do Santuário de Fátima que conta a história de vida dos dois primeiros santos de Fátima, a partir do olhar de historiadores, teólogos e religiosas, e integra testemunhos da ex-postuladora da Causa de Canonização, irmã Ângela Coelho; da religiosa carmelita que pediu a intercessão dos santos na cura do pequeno Lucas e do próprio miraculado e da sua família.