D. Luiz Fernando Lisboa deixa diocese de Pemba

O bispo brasileiro D. Luiz Fernando Lisboa vai deixar a diocese de Pemba, em Moçambique, anunciou esta quinta-feira o boletim da Santa Sé.

O Papa Francisco transferiu D. Luiz Fernando Lisboa para a diocese brasileira de Cachoeiro de Itapemiri.

A nomeação, divulgada esta quinta-feira pelo Vaticano, vem acompanhada do título de “arcebispo ad personam”, elevação hierárquica que é dada a título pessoal, ou seja, por mérito e não pela diocese atribuída.

A Santa Sé não indicou o nome do próximo bispo daquela diocese, mas, entretanto, a Conferência Episcopal de Moçambique anuncia que o Papa nomeou o até agora bispo auxiliar de Maputo, D. António Sandramo, como administrador da diocese de Pemba.



A região tem sido palco de violência no último ano, que provocou uma vaga de milhares de refugiados e D. Luiz Fernando Lisboa tem sido uma das grandes vozes de denúncia do terrorismo em Cabo Delgado.

D. Luiz Fernando Lisboa, 65 anos, é natural do Rio de Janeiro e missionário da congregação dos passionistas. O prelado brasileiro foi bispo de Pemba durante desde 2013 e, em 2018, assumiu as funções de secretário-geral da Conferência Episcopal e coordenador da pastoral social do episcopado moçambicano.



No passado dia 15 de dezembro, D. Luiz Fernando Lisboa foi recebido pelo Papa, em audiência privada, no Vaticano.