Bispo admite que saída de Moçambique pode estar relacionada com ameaças

“Eu tive alguns recados, recebi uma ou outra mensagem através de outra pessoa, conselhos de alguém que está próximo: 'Olha senhor bispo, cuidado, não é assim... O senhor devia falar assim ou falar assado...' Recebemos essas coisas, isso acontece, mas quando a pessoa tem consciência do seu trabalho e tem a certeza do que está a fazer, que está correto, não se deixa amedrontar por essas coisas.”

Em declarações à Renascença , a partir do Brasil, onde se encontra desde dezembro de 2020, depois de ter viajado para Roma precisamente para uma audiência privada com o Santo Padre , D. Luiz confirma que os riscos para a sua vida podem ter estado por detrás da decisão de Francisco.

O Papa transferiu D. Luiz Fernando Lisboa de Pemba, a diocese onde decorre há três anos uma insurgência armada, para Cachoeiro de Itapemiri, no Estado do Espírito Santo, no Brasil.

O bispo D. Luiz Fernando Lisboa, que foi transferido esta quinta-feira pelo Papa Francisco de Pemba, em Moçambique, para o Brasil, de onde é natural, admite que tem recebido ameaças e que a preocupação com a sua vida pode ter estado por detrás da decisão de o fazer sair do país.

"Quem vive na mentira não gosta da verdade"

A região de Cabo Delgado, na diocese de Pemba, tem sido palco de grande instabilidade desde 2018, que piorou no último ano, levando a centenas de milhares de deslocados e milhares de mortos. Se é verdade que da parte dos terroristas islâmicos não haverá certamente qualquer estima pelo bispo, D. Luiz também nunca se coibiu de criticar as autoridades moçambicanas pela ineficácia em lidar com a crise. Poderão essas ameaças ter partido do lado do Estado? D. Luiz não o nega, mas diz que “é difícil saber”.

“Em qualquer lugar onde a Igreja atua ela procura sempre estar do lado da verdade e defender o ser humano, e isso normalmente incomoda”, diz o bispo.

“Quando a Igreja faz essa defesa, fala a verdade, procura defender os direitos das pessoas e isso sempre traz problemas para os membros da Igreja, porque quem vive na mentira não gosta da verdade, quem pratica corrupção não gosta de ser cobrado por isso. Então, essas pessoas sentem-se incomodadas. Sejam do Governo, sejam de organizações, sejam quais forem, pessoas que ocupam cargos... Isso acontece em todo o lado, e acontece também em Moçambique.”

D. Luiz afirma que existe mesmo uma tradição de perseguição a clérigos em Moçambique pela sua posição de defesa dos mais vulneráveis e que ele provavelmente não será o último. “A Conferência Episcopal de Moçambique sempre teve uma posição muito clara da defesa da população e da dignidade humana e muitos bispos, ao longo da história da Igreja de Moçambique foram acusados disto ou daquilo, alguns foram perseguidos, alguns foram até expulsos. Mas a Igreja continua. Sai um bispo, vem outro, é normal isso.”