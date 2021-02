Lúcio Correia, especialista em direito desportivo, considera que o FC Porto "tem legitimidade para recorrer do castigo a Luis Díaz" no jogo com o Sporting de Braga.

Lúcio Correia considera que é urgente uma clarificação e reformulação dos regulamentos. A definição de prazos mais curtos para a tomada de decisões de foro disciplinar pode até passar, admite, pela redução de instâncias de recurso.

"Vivemos um tempo algo estranho. mas o desporto precisa de outros prazos, talvez de menos instâncias para decidir. Os prazos têm de ser muito curtos, porque ninguém vai perceber que uma decisão de casos Palhinha, Luís Diaz ou de outro clube qualquer, possa demorar nove, 10, 11 meses. Ninguém percebe isto”, observa o professor de Direito do Desporto, Lúcio Correia, em entrevista à Renascença.

Expulsão de Díaz, ameaças a Luís Godinho

Luis Díaz foi expulso no jogo com o Sporting de Braga, a contar para a Taça de Portugal, num lance em que atingiu David Carmo, lesionando-o com gravidade. Os portistas contestam a decisão do árbitro Luís Godinho, que foi consultar as imagens após sugestão do VAR Hugo Miguel.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, fez uma declaração à imprensa em que se referiu a provocações feitas ao clube e que teriam de parar. Apelou à serenidade dos adeptos. Uribe também foi expulso, após agressão a Ricardo Esgaio.