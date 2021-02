PSD quer audição urgente do presidente do Tribunal de Contas

O PSD entregou no Parlamento um requerimento para que seja feita a audição urgente do presidente do Tribunal de Contas (TC).



Os social-democratas justificam o pedido com o facto de o relatório intercalar de acompanhamento da medida “lay-off simplificado”, elaborado pelo Tribunal de Contas, referir “claramente ter havido falhas graves na implementação deste apoio.

O TC diz que o controlo relativo a este apoio ficou entregue à Autoridade para as Condições de Trabalho, sem mais mecanismos internos contra erros ou fraudes”.

Para o PSD, “a legalidade, justiça e equidade na atribuição destes apoios tem de ser acautelada de forma séria, rigorosa e transparente".