🔴 Em direto. António Costa diz que confinamento é para manter durante o mês de março

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira as medidas para o novo período de estado de emergência, entre 15 de fevereiro e 1 de março. No essencial, Portugal vai manter o mesmo nível de confinamento.

Na sua declaração ao país, o primeiro-ministro, António Costa, disse que "temos de manter o atual nível de confinamento seguramente para os próximos 15 dias e ainda durante o mês de março".

"O que o Governo decidiu é manter o decreto aprovado há 15 dias e prolongar ao longo deste mês as medidas adotadas que os portugueses já conhecem", declarou o chefe do Governo.

Costa diz que ainda é "extremamente prematuro e precipitado" anunciar quando é que o país pode começar a desconfinar, mas adianta que a reabertura acontecerá de forma progressiva.



O país vai continuar em confinamento no que resta de fevereiro e março. O primeiro-ministro refere que não haverá os tradicionais festejos de Carnaval e a Páscoa, no início de abril, "seguramente não será a Páscoa como a conhecemos".

Questionado se as escolas podem reabrir até à Páscoa, António Costa responde que “é prematuro anunciar qualquer alteração”. “Iniciamos esta semana o ensino a distância e assim nos manteremos. Se vamos poder regressar ao ensino presencial antes ou depois das férias da Páscoa, é prematuro. Pedia que neste momento extremamente grave do país não nos comecemos a concentrar no desconfinamento e nos concentremos em cumprir de forma rigorosa as medidas de confinamento.”

António Costa afirma que, apesar de uma melhoria nos números da pandemia, a situação continua a ser grave e há dois novos riscos: vão chegar menos vacinas do que o contratado no primeiro trimestre deste ano e há novas variantes do novo coronavírus "que exigem cuidado redobrado".

O primeiro-ministro revelou que índice de transmissibilidade (Rt) da covid-19 está em 0,77, “o mais baixo que o país já teve desde o início da pandemia”.



Parlamento aprovou esta tarde o 11.º período de estado de emergência desde o início da pandemia de Covid-19, proposto pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



O chefe de Estado prevê um plano de reabertura faseada das escolas, redução do ruído nos prédios devido às pessoas em teletrabalho e o fim da proibição da venda de livros nos supermercados.



Marcelo Rebelo de Sousa faz esta quinta-feira uma declaração ao país. A intervenção está marcada para as 20h00.