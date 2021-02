Reabertura faseada das escolas? “É prematuro anunciar qualquer alteração”, diz Costa

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, não se compromete com qualquer previsão para a reabertura faseada das escolas e o regresso ao ensino presencial.



No final do conselho de ministros desta quinta-feira, que discutiu o novo estado de emergência entre 15 de fevereiro e 1 de março, o chefe do Governo foi questionado se as escolas podem reabrir até à Páscoa.

António Costa respondeu que “é prematuro anunciar qualquer alteração” em relação ao setor da educação, que regressou na segunda-feira em formato digital.

“Iniciamos esta semana o ensino a distância e assim nos manteremos. Se vamos poder regressar ao ensino presencial antes ou depois das férias da Páscoa? É prematuro dizer”, afirma.