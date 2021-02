"Oh, pai... aqui não há net!". Crianças perseguem sinal para acompanhar ensino à distância

Inês Coelho, de 13 anos, frequenta o sétimo ano de escolaridade. Com o computador portátil debaixo do braço, prepara-se para assistir às aulas de matemática e francês.

“Mesmo ao nível de televisão é difícil. A Junta de Freguesia gastou um certo dinheiro, montou antenas para melhorar o sinal, mesmo assim nunca melhorou. Só mesmo fora da povoação é que há net. Estamos esquecidos, aqui no canto”, conclui João Santos.

No canto de casa, ao pé do 'router', Inês, tenta assistir às aulas. “Aqui, nesta casa, não há net. Ligo a uma amiga quando a net falha, para avisar os professores e, se não conseguir, como já aconteceu, uma manhã inteira, explicaram-me depois a matéria e deram-me os apontamentos”, conta, apressando-se a verificar o sinal de rede no portátil.

O mesmo problema é sentido pela vizinha Ana Luísa, de 13 anos, também aluna do 7º ano.

“Fica muito lento e com muitos cortes nas vozes dos professores. Preferia ter aulas na escola, percebia melhor as coisas, era mais fácil os professores explicarem. Entrar na aplicação das aulas é complicado”, refere.