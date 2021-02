Movimento defende prioridade de cuidadores informais na vacinação contra a Covid-19

"As pessoas que, em Portugal, se dedicam a cuidar de outras, os chamados cuidadores informais, tantas vezes invisíveis quando se trata de apoios para a tarefa que desempenham, voltam a ser invisíveis no momento da seleção dos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19", critica o movimento em comunicado.

Bruno Alves, Executive Board Member da Eurocarers, Bruxelas, e coordenador nacional da Cuidadores Portugal, enfatiza "a confiança que existe no Serviço Nacional de Saúde e que não tem dúvida que todos serão vacinados, a questão é quando. Este timing pode fazer toda a diferença na vida do cuidador , da pessoa cuidada e nos sistemas sociais e de saúde".

Bruno Alves, Sílvia Artilheiro Alves, presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais, e Nélida Aguiar admitem a dificuldade de vacinar todos os cuidadores informais, tendo em conta os problemas na identificação e reconhecimento dos cuidadores a nível nacional.

"Uma possibilidade para contornar em parte esta situação poderia passar por vacinar todos os cuidadores que recebem o complemento por dependência e subsídio de 1º e 2º grau, bem como os cuidadores que as equipas de saúde identifiquem no domicílio e, em particular, com problemas de saúde crónicos", defendem no comunicado.