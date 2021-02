Marcelo apoia "confinamento para não dar sinais errados para a Páscoa", sem crises políticas

O Presidente da República considera que Portugal tem de “sair da primavera sem mais um verão ou um outono ameaçados”.

Na declaração que dirigiu ao país esta quinta-feira, depois de aprovada no Parlamento mais uma renovação do estado de emergência – de 15 de fevereiro a 1 de março – Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou a necessidade de mais esta renovação do quadro de exceção que o país atravessa até 1 de março, antecipando, desde já, a necessidade de “prosseguir março fora pelo mesmo caminho, para não dar sinais errados para a Páscoa” e para que a população faça mais este esforço para diminuir a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde.

“Foram duas semanas difíceis, mas que terminaram melhor do que começaram. Foram dias pesados para todos, dramáticos para bastantes” reconheceu o Chefe do Estado.

“Os portugueses compreenderam que os apoios europeus eram simbólicos” e não substituíam os “heróis da saúde”, médicos, enfermeiros e pessoal hospitalar que enfrenta a pandemia na linha da frente há praticamente um ano.

“Temos até à Páscoa para reduzir o número de infetados até aos 2.000” e para que as unidades de cuidados intensivos possam ver reduzida a sua ocupação para “um quarto” em relação aos níveis atuais, acrescentou o Presidente da República, para quem é fundamental “assegurar que a Páscoa não será a causa de mais uns meses de regresso ao que vivemos esta semana” e que, passada essa quadra, “temos de ir estudando como, depois da Páscoa, qualquer abertura seja um intervalo entre duas vagas”.

Para o esforço prolongado que o país ainda vai enfrentar nos próximos tempos, Marcelo Rebelo de Sousa prometeu defender a estabilidade política do país, porque, diz, “já basta a crise de saúde e a crise económica e social”.

"Que não se conte comigo para dar o mínimo eco a cenários de crises políticas", sem “governos de unidade ou de salvação nacional”, disse Marcelo, que, já anteriormente, havia sinalizado que não cede a esse tipo de pressões, contrariando a proposta defendida por personalidades como Marçal Grilo ou Luís Nobre Guedes.

O Presidente da República apontou que, numa situação como a atual, a prioridade é “vencer as crises, mesmo as mais graves, e não provocar crises, mesmo as mais sedutoras” e conclui com um apelo para uma melhoria no rastreio de pessoas infetadas com a Covid-19.

Marcelo pediu "mais testes", mas, sobretudo, "mais operacionais", sem perder de vista "o desafio constante da vacinação possível", considerando que "sem essas peças-chave não haverá um desconfinamento bem sucedido".

[em atualização]