Mais 167 mortos, 3.480 infetados com Covid-19 e novo recuo de internados

O relatório desta quinta-feira da Direção Geral da Saúde aponta para mais 167 mortos e 3.480 novos casos de Covid-19, em Portugal, nas últimas 24 horas.

O documento indica ainda novo recuo de internados. Há, agora, 5.570 pessoas internadas com Covid-19 nos hospitais, menos 259 do que ontem, das quais 836 em cuidados intensivos, menos 17 do que ontem.

O número de casos ativos está agora abaixo dos 120 mil (118.362), menos 4.950 do que ontem. Há 11 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a zona do país que regista o maior número de novos casos com 1.846 novas infeções, o Norte tem 709, o Centro 518, o Algarve, com 148, ultrapassa o Alentejo (que tem 101). A Madeira regista 152 novos casos da doença e Açores apenas seis.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 778.369 casos confirmados da doença, dos quais 14.885 morreram e 645.122 conseguiram recuperar.

Na informação sobre vacinas divulgada diariamente, a DGS revela que até ao fim do dia de ontem já existiam 133.078 pessoas em Portugal vacinadas contra a doença (duas doses tomadas) e outras 303.142 já receberam a primeira dose. No total, já foram administradas 436.220 vacinas.