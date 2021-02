Livrarias reagem a decreto de Marcelo. “O livro é um bem essencial e tem de estar disponível”

“Gostaríamos de também começar a perceber quando é que as livrarias podem abrir, pelo menos ao postigo, porque os argumentos anteriores continuam válidos. Não nos parece que a questão sanitária tenha aderência, porque não nos parece que vá haver grandes filas à frente das livrarias e, segundo, porque de facto o livro é um bem essencial e precisa de estar disponível”, defende.

Pedro Sobral, vice-presidente da APEL, diz à Renascença que o argumento sanitário para que as livrarias estejam fechadas não colhe.

A Associação de Editores e Livreiros diz que é um pequeno passo, mas é um passo positivo o decreto do Presidente da República sobre o novo estado de emergência . É a opinião dos representantes da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) e da Rede de Livrarias Independentes (RELI).

Segundo este responsável, “o segmento ou o canal de livrarias – e aqui falo das redes livreiras e das livrarias pequenas ou grandes, independentes ou não independentes, onde eu também incluo as tabacarias e papelarias que, a partir do momento em que o Governo executa isto, poderão vender os livros que têm – é o canal mais importante do mercado livreiro”.

“As livrarias independentes, per si, representam 1,2% dos pontos de venda, 3% da faturação”, acrescenta.

E também aqui há um sentimento de esperança face ao próximo estado de emergência. José Pinto, representante da Rede de Livrarias Independentes, diz que, no decreto de Marcelo Rebelo de Sousa, não há uma proibição clara da medida. Aguarda, por isso, com expectativa a decisão do Governo.