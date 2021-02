Grupo de enfermeiros quer expulsão da bastonária. "Insulta e usa linguagem imprópria"

Um grupo de 18 enfermeiros apresentou uma participação ao conselho jurisdicional da Ordem tendo em vista a expulsão da bastonária Ana Rita Cavaco.

Os signatários consideram que as recentes atitudes e comentários de Ana Rita Cavaco põem em causa a dignidade e o prestígio da profissão.

“Vai desde a forma como são insultados membros da Ordem à forma como são insultadas pessoas, uns cidadãos comuns, outros eventualmente mais conhecidos. São insultados e tratados com uma linguagem imprópria para alguém que exerce um cargo como este", diz à Renascença o primeiro signatário da participação Manuel Lopes, coordenador da Reforma do Serviço Nacional de Saúde para a área dos Cuidados Continuados e professor na Universidade de Évora.



"É o caso dos comentários e da linguagem que foi usada contra a autarca de Portimão, contra um autarca do Minho, contra o jornalista Daniel Oliveira, contra uma colega de profissão. Os exemplos são múltiplos e usa uma linguagem que não é minimamente adequada aquelas funções", reforça.

Manuel Lopes explica que quem vai decidir as sanções é o conselho jurisdicional, mas, no entender deste grupo, "não existem condições para que uma bastonária com este tipo de comportamento possa completar o seu mandato".

Ana Rita Cavaco foi reeleita bastonária em novembro de 2019, com mais de dois terços dos votos, numa das votações mais participadas de sempre.