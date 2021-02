Governo propõe renovação de mandato dos chefes do Exército e do Estado-Maior das Forças Armadas

O Governo vai propor ao Presidente da República a extensão por dois anos dos mandatos dos almirantes Mendes Calado e António Silva Ribeiro, respetivamente chefes do Estado-Maior da Armada e do Estado-Maior General das Forças Armadas.

As deliberações foram aprovadas esta quinta-feira em Conselho de Ministros, refere o comunicado divulgado no final da reunião.

"Os mandatos, que terminam a 1 de março de 2021, são prorrogados por dois anos", acrescenta a nota.

O almirante Mendes Calado foi nomeado em 2018, sucedendo ao almirante António Silva Ribeiro na chefia da Marinha, que saiu para ocupar a chefia do Estado-Maior das Forças Armadas.

António Maria Mendes Calado, 64 anos, especializou-se em artilharia e concluiu a sua carreira no mar como comandante da fragata Corte Real, entre julho de 2002 e dezembro de 2005, e foi vice de Silva Ribeiro na Marinha.

António Silva Ribeiro, 65 anos, assumiu em 1 de março de 2018 a chefia do Estado-Maior-General das Forças Armadas, cumprindo-se uma intenção assumida pelo Governo em 2016 para que o CEMGFA que viesse a suceder ao general Pina Monteiro (Exército) fosse oriundo da Marinha.

Os Chefes de Estado-Maior dos ramos são nomeados e exonerados pelo Presidente da República, sob proposta do Governo, a qual deve ser precedida da audição, através do Ministro da Defesa Nacional, do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, prevê a lei orgânica das Forças Armadas.