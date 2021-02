Governo não dá seguimento a limitação do barulho nos prédios

Veja também:

O Governo decidiu não dar seguimento a uma das novidades do decreto presidencial de renovação do estado de emergência: a possibilidade de limitação de barulho nos prédios por causa do teletrabalho.



“Podem ser determinados níveis de ruído mais reduzidos em decibéis ou em certos períodos horários, nos edifícios habitacionais, de modo a não perturbar os trabalhadores em teletrabalho”, lê-se no decreto do Presidente aprovado esta quinta-feira no Parlamento. Mas, questionado sobre o assunto, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, António Costa nunca respondeu.

O primeiro-ministro foi questionado pelo menos três vezes sobre como seria feita essa limitação de barulho. Em nenhum momento respondeu. E o comunicado do Conselho de Ministros mostra que não foi decidida nenhuma forma de dar seguimento a essa possibilidade aberta pelo Presidente.

O comunicado começa por dizer que foi aprovado o decreto que regulamento do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, “mantendo as regras atualmente vigentes até às 23:59h do dia 1 de março de 2021”.