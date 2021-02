GNR começa a vacinar agentes da PSP em Lisboa

Veja também:

A seguir aos bombeiros a vacinação contra a Covid-19 vai avançar para a PSP. A garantia foi deixada, esta quinta-feira, pelo ministro da Administração Interna (MAI).

Em declarações no Centro de Saúde da Damaia, onde esta manhã começaram a ser vacinados os bombeiros, o ministro Eduardo Cabrita explicou que até ao final da semana outras forças de segurança começam a ser vacinadas.

Será o corpo clínico da GNR, em Lisboa, a administrar a vacinação aos agentes. “Relativamente às forças de segurança, ainda esta semana iniciaremos esse processo de vacinação num quadro de cooperação entre a GNR e a PSP”, avançou Eduardo Cabrita.

Ministra admite tropeções, mas mantém metas

Esta manhã, no centro de saúde da Damaia, 20 bombeiros dos voluntários da Amadora começaram a ser vacinados. No local esteve também a ministra da Saúde que reforçou as metas do Governo. Marta Temido lembrou que o objetivo é ter 70% da população vacinada até ao final do verão.

Embora reconhecendo que podem existir “tropeções” no caminho, garantiu empenho na nova fase que agora começou, de vacinação dos profissionais dos serviços essenciais, aqueles que estão “envolvidos no socorro através das corporações de bombeiros”, e da população com mais de 80 anos ou que tem entre 50 e 79 anos e comorbilidades.

A ministra insistiu que, apesar da vacina, as restantes medidas de proteção contra o vírus “não podem ser descuradas”. Há que manter as regras de saúde pública, mesmo após a vacinação: o distanciamento físico, o arejamento dos espaços, a utilização de máscaras e a higienização das mãos.

“A vacina ajuda a proteção, mas não é um escudo completo”, lembrou.