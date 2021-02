Dia Europeu do 112. Número de chamadas diminuiu na segunda quinzena de janeiro

Veja também:

Já há menos pessoas a ligar para o número de emergência 112. “Verificamos uma queda de cerca de 200 a 300 chamadas” desde o dia 18 de janeiro, diz na Renascença o responsável dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes, conhecidos pela sigla CODU.

“As segundas-feiras são sempre o período em que há maior número de chamadas. Na segunda-feira dia 25, ainda foi um dia em que tivemos acima das quatro mil, mas toda a segunda quinzena de janeiro, a partir do dia 18, foi sempre um valor inferior a quatro mil chamadas, que era a média da primeira quinzena deste ano”, afirma.

Convidado do programa As Três da Manhã, António Taboas diz que, durante o ano de 2020 e “os últimos meses – sobretudo, nesta altura do Inverno” – muitas das chamadas são “relacionadas com a infeção por Covid-19: 10 a 12% das chamadas que recebemos diariamente com queixas relacionadas com os sintomas, nomeadamente as dificuldades respiratórias”.

Diz este médico do INEM que, comparando com o primeiro confinamento, em março/abril, não se verificou agora uma quebra grande nas chamadas para o 112.

“No primeiro confinamento verificou-se que, fruto de toda a paragem de toda a atividade comercial, industrial, as escolas, a quebra de chamadas foi mais significativa”, refere.

António Táboas comenta ainda a fila de ambulâncias verificada em janeiro junto aos hospitais de Santa Maria, em Lisboa, e Garcia de Orta, em Almada, dizendo que muitos desses veículos não tinham sido acionados pelo CODU.

“Muitas faziam o transporte entre unidades de saúde, algumas privadas”, ou transportavam “doentes que, por sua iniciativa, decidiam ir de ambulância ao hospital”.

De total transportado pelas ambulâncias que se acumularam junto aos hospitais, foi identificada “uma percentagem de 70% de doentes urgentes”, afirma.