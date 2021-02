Covid-19: Variante britânica tem prevalência de 43% nos novos casos

Veja também:

A variante associada ao Reino Unido tem neste momento uma prevalência de 43% no número de novos casos de covid-19 registados em Portugal, revelou esta quinta-feira o primeiro-ministro, em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

António Costa sublinhou que as novas variantes da covid-19 são um risco que Portugal não deve descurar.

“O segundo risco que é novo e que não devemos descurar é que têm vindo a multiplicar-se as variantes aos vírus. Algumas infelizmente ainda não detetadas em Portugal, algumas detetadas em Portugal em número absolutamente confinado, mas outras porém, como a chamada variante britânica, tem tido uma larga prevalência no número de novos casos no nosso país”, disse António Costa.

O chefe do executivo falava no final do Conselho de Ministros que esteve reunido para decidir as novas medidas para o estado de emergência, cuja autorização para a renovação até 1 de março foi hoje aprovada pelo parlamento.