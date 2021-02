Covid-19 nas prisões. Há 334 casos ativos

Veja também:

Há, neste momento, 334 casos ativos de Covid-19 nas prisões portuguesas, 252 reclusos e 82 funcionários. A informação é prestada pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), acrescentando que o universo de pessoas à sua responsabilidade é de cerca de 20 mil pessoas.

De acordo com o comunicado, não há neste momento qualquer caso ativo entre jovens internados em centros educativos e que, nestes centros, há nove casos clinicamente recuperados

A mesma nota adianta que, no total do universo da DGRSP, há 1.258 casos dados como recuperados, entre os quais 788 reclusos e 461 trabalhadores.

O comunicado informa ainda que foram suspensas as visitas no Estabelecimento Prisional de Lisboa, depois de terem sido identificados 72 reclusos com Covid-19 na Ala E.

"Os reclusos estão internados em espaço celular do Estabelecimento Prisional de Lisboa, devidamente separados e isolados da restante população prisional e sob acompanhamento permanente de profissionais de saúde, não obstante se encontrarem, genericamente, assintomáticos", lê-se no comunicado.



A DGRSP informa ainda que, seguindo as normas das autoridades de saúde, serão repetidos, no devido tempo, testes "aos reclusos cujos resultados foram agora negativos".

Em Portugal, já morreram mais de 14 mil doentes com Covid-19 e foram contabilizados até agora mais de 774 mil casos de infeção com o novo coronavírus que provoca esta doença, de acordo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).