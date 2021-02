Catástrofes naturais custaram mais de 50 milhões de euros a Portugal

Portugal perdeu mais de 50 milhões de euros por causa de desastres naturais em 2020, ano em que cheias, tempestades e outros fenómenos provocaram perdas globais de 220 mil milhões de euros, segundo a multinacional de seguros Aon.

O balanço do ano passado indica que as perdas económicas aumentaram cerca de 17 mil milhões de euros em relação ao ano anterior, como se declara no estudo anual sobre meteorologia e clima, em que se estima que mais de oito mil pessoas tenham perdido a vida em catástrofes naturais.

Em todo o mundo, registaram-se, em 2020, 416 catástrofes naturais e 64% dos prejuízos não estavam cobertos por apólices de seguro, "a quarta percentagem mais baixa de sempre".