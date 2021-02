EUA recomendam uso de duas máscaras para conter novas estirpes

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA recomendou a utilização em simultâneo de duas máscaras para evitar o contágio pelas estirpes do SARS-CoV-2 detetadas no Reino Unido, Brasil e África do Sul, mais contagiosas.

De acordo com as diretrizes do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos da América (EUA), é recomendada a utilização de uma máscara reutilizável por cima de uma cirúrgica (que é descartável).

Em alternativa, é recomendável a utilização de uma máscara considerada de alta proteção, como, por exemplo, as máscaras FFP2, com um reforço para que fique bem fixada, de modo a bloquear a entrada do SARS-CoV-2 de qualquer maneira.