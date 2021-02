Anthony Fauci prevê que em abril todos possam ser vacinados nos EUA

Veja também:

O epidemiologista norte-americano Anthony Fauci assegurou esta quinta-feira que, em abril, todos os cidadãos dos Estados Unidos poderão receber a vacina contra a Covid-19 graças à aceleração da produção e às melhorias na distribuição.

“Quando chegarmos a abril […] será aberta a temporada, no sentido de que, virtualmente, todas as pessoas de qualquer categoria social poderão ser vacinadas”, declarou Fauci, assessor científico do Presidente norte-americano, Joe Biden, numa entrevista ao programa televisivo Today, da cadeia NBC.

De qualquer forma, Fauci sublinhou que a imunidade de grupo só poderá alcançar-se “no fim de verão”.

Segundo divulgou esta quinta-feira o Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano, os Estados Unidos já alcançaram uma taxa de vacinação de 10%, depois de 33,7 milhões de cidadãos terem recebido pelo menos uma das 44,7 milhões de doses administradas.

Fauci reconheceu, porém, que um dos problemas é o “ceticismo” face à eficácia da vacina, salientando ser “importante” reafirmar a segurança do medicamento.

Os ex-Presidentes norte-americanos Barack Obama (2009/2017), George W. Bush (2001/2009) e Bill Clinton (1993/2001) já se manifestaram dispostos a serem vacinados diante das câmaras de televisão, numa iniciativa para promover a confiança entre a população.

O Presidente Joe Biden prometeu que a sua administração vai conseguir vacinar com a primeira dose nos primeiros 100 dias de governo (até 30 de abril) 150 milhões de pessoas.