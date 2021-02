Nadal imune a surpresas no Open da Austrália

No último encontro do dia na Rod Laver Arena, o esquerdino de Manacor, de 34 anos, apenas precisou de uma hora e 47 minutos para eliminar o "qualifier" e 177.º colocado no "ranking" ATP em três sets, pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-2

Esta quinta-feira fica também marcada pelas vitórias de Medvedev, número quatro do "ranking", e de Tsitsipas, número seis do mundo e campeão em título do Estoril Open. Na 3.ª ronda, o tenista grego vai defrontar o sueco Mikael Ymer (95). Medvedev joga com o Filipe Krajinovic (33).

Dois cabeças-de-série caíram ao segundo jogo. O croata Borna Coric, número 25 do mundo e 22.º cabeça-de-série, perdeu com o norte-americano Mackenzie McDonald (192).

O italiano Lorenzo Sonego, 31.º cabeça-de-série e 35 da classificação ATP, foi derrotado pelo veterano Feliciano López. O espanhol, de 39 anos, atualmente na posição 65, venceu em cinco sets.