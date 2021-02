Campeão do Estoril Open faz "maratona" para seguir em frente na Austrália

Stefanos Tsitsipas, número seis do "ranking" mundial, está na 3.ª ronda do Open da Austrália, depois de um duelo muito exigente diante de Thanasi Kokkinakis.

A jogar em casa, o australiano, 267 do mundo, teve acesso ao quadro principal por convite da organização, mas não fez papel de mero convidado.

Obrigou o campeão do último Estoril Open a cinco sets e 4h32m de jogo em Melbourne. Kokkinakis venceu o primeiro e o quarto sets, no "tie break". Tsitsipas acabou por fechar o encontro, com os parciais de 6-7, 6-4, 6-1, 6-7 e 6-4.

O tenista grego segue para a 3.ª ronda do primeiro Grand Slam do ano. Terá pela frente o sueco Mikael Ymer, número 95 do "ranking" ATP, que na eliminatória anterior venceu o espanhol Carlos Alcaraz (141).