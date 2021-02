Taremi eleito melhor avançado do mês de janeiro

Mehdi Taremi, do FC Porto, foi eleito o avançado do mês de janeiro na I Liga. O ponta de lança iraniano bateu a concorrência por larga margem, reunindo praticamente um terço dos votos dos treinadores do campeonato.

Taremi obteve uma votação de 32%. Quaresma, do Vitória de Guimarães, ficou em segundo, com 15%, e Corona, também do FC Porto, foi o terceiro mais votado, com 11%.

Taremi já tinha sido eleito o melhor avançado em dezembro, repete a distinção no primeiro mês de 2021. Em janeiro, o jogador portista fez quatro jogos na I Liga e marcou três golos.

Outras distinções de janeiro:

Melhor guarda-redes: Adán (Sporting)

Melhor defesa: Porro (Sporting)

Melhor médio: Bruno Costa (Paços de Ferreira)