Sporting de Braga apela à serenidade

Se a escalada verbal não parar, alguns jogos podem acabar em "batalhas campais". O alerta é deixado na Renascença por António Marques, presidente da Assembleia Geral (AG) da Sporting Clube de Braga SAD, no dia seguinte ao empate (1-1) entre o emblema minhoto e o FC Porto, em jogo da 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. Não faltaram casos na Pedreira, onde Luis Diaz foi expulso depois de, aparentemente de forma acidental, ter atingido David Carmo e lhe ter fraturado o tornozelo direito. Depois, seria a vez de Matheus Uribe (minuto 90+7) agredir com uma cabeçada Ricardo Esgaio, reduzindo o Porto a nove jogadores até final do encontro. No total, o árbitro Luís Godinho exibiu cinco cartões amarelos a jogadores do Braga. O Porto teve três três cartões amarelos e dois vermelhos, sem contar aqui com a expulsão do dirigente portista Luís Gonçalves.

Depois do que o país viu e ouviu, o presidente da AG da SC Braga SAD apela a uma maior serenidade, para bem do futebol e da tarefa dos árbitros. “Temos de amenizar os ânimos e descer um pouco à terra, porque a crise pandémica, mesmo num contexto de erros, não justifica tudo o que se está a passar”, defende, acentuando que “se tivermos um ambiente tenso nesta indústria do futebol, as pessoas vão falhar, não porque queiram falhar, mas porque estão condicionadas e nervosas”. António Marques lança um apelo veemente para que haja maior serenidade dentro e fora das quatro linhas. “Temos que descer esta tensão, dos dirigentes, dos treinadores, dos jogadores porque, caso contrário, de um momento para o outro os jogos podem ser uma batalha campal”, avisa.

Sérgio Conceição excessivo. Carlos Carvalhal esteve bem Não faltou nada a esta 1ª mão da meia-final da Taça entre Porto e Braga. Desde a ambulância do 112 que transportava David Carmo a ser empurrada pelos jogadores para não se atolar no relvado da Pedreira até à discussão, no final, entre Sérgio Conceição e Carlos Carvalhal, num "déjá vu" do jogo para o campeonato, 72 horas antes, no mesmo cenário. Desta vez, o treinador do Porto foi ter com Carvalhal para lhe dizer que com 11 em campo teria ganho por cinco ou seis golos de diferença. Palavras que o presidente da AG do Braga procura desvalorizar e enquadra num contexto de fortes emoções. “Conhecendo o Sérgio Conceição e o estado do Porto parece-nos normal que haja uma reação daquela maneira. Não me parece aceitável os excessos que houve, mas é futebol”, declara António Marques antes de aprovar a aparente serenidade com que o treinador do Braga reagiu às palavras de Sérgio Conceição. “Carlos Carvalhal fez muito bem em não responder. Diz que não ouviu e acredito que não tenha ouvido algumas das eventuais provocações”.

O dirigente do SC Braga sublinha o “sentido de responsabilidade e grande nobreza perante erros que têm acontecido” e considera que quanto ao incidente entre os dois treinadores “as coisas estão completamente sanadas; o Porto e o Sérgio Conceição, em particular, é responsável por aquilo que que faz e não há muito mais a dizer sobre isso”. E sobre o lance de que David Carmo saiu com o tornozelo direito fraturado, há alguma coisa a dizer? O presidente da AG do SC Braga puxa a fita atrás e recua a 4 de fevereiro para comparar a lesão de Nanu no choque com o guarda-redes da Belenenses SAD Kritciuk e o que se passou entre Luis Diaz e o defesa central David Carmo. “Não sou especialista, mas parece-me excessiva a carga do guarda-redes da Belenenses SAD no jogo com o Porto e ontem [quarta-feira] também me pareceu excessivo. Não sei se um jogador profissional não estaria a tempo para tirar o pé; é uma forma muita própria de jogar dos sul-americanos”, assinala António Marques, para quem, “por não ser um especialista, este é um não assunto”.