Nota 4 para António Nobre. "Arbitragem muita positiva numa situação de muita pressão"

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, dá nota 4 à arbitragem de António Nobre no jogo entre Estoril e Benfica, a contar para a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

O especialista em arbitragem destaca a boa prestação do juiz num jogo de muita pressão, depois das ameaças de morte feitas a Luís Godinho, na sequência da outra partida da meia-final, entre Sporting de Braga e FC Porto.

"Arbitragem muito positiva, tendo em conta o que se passou nas últimas horas. Não terá sido fácil depois das últimas 24 horas o António Nobre, um árbitro jovem, estar na outra meia-final da Taça de Portugal. "Foi arbitragem muita positiva numa situação de muita pressão. Nota 4", avalia.

Paulo Pereira destaca um "exagero na questão disciplinar na primeira parte". "Acho que são consequência do jogo de ontem. Os amarelos a Diogo Gonçalves e Clóvis não têm razão de ser, foram faltas normais. Acho que António Nobre não deve estar confortável pelo que se passou na outra meia-final".

No lance de cartão amarelo a Diogo Gonçalves, o banco do Benfica criticou a decisão e Paulo Pereira explica que a situação tem de ser evitada.

"Amarelo a Diogo Gonçalves levou a muita contestação do Benfica, no banco. É altura de os dirigentes terem mais calma, ou árbitros serem muito mais exigentes com as pessoas no banco. Estão a assistir para ajudar e vemos todos no banco a sentirem-se no direito de contestar e estar de pé", termina.