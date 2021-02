Marcus do Feirense é o melhor do mês na II Liga

Marcus, extremo do Feirense, foi eleito o melhor jogador do mês de janeiro da II Liga. Numa votação renhida, em que o nigeriano obteve o mesmo número de votos que Bouldini, da Académica, Marcus venceu o prémio por ter disputado menos minutos de jogo no período em questão.

Ambos reuniram 15% das preferências dos treinadores da II Liga. Em terceiro lugar ficou o médio Crespo, do Estoril, com 12%.

Marcus, de 21 anos, realizou quatro jogos em janeiro na II Liga e marcou três golos. A cumprir a primeira temporada no plantel principal, soma 12 jogos, 7 golos e uma assistência.

O Feirense está na 3.ª posição do campeonato, a um ponto do Estoril, segundo classificado, e a dois da Académica, que lidera.