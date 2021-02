Luís Godinho fora das nomeações para a 19ª jornada

O Conselho de Arbitragem da Federação de Portuguesa de Futebol anunciou as equipas de arbitragem para a 19.ª jornada da I Liga, sem Luís Godinho, que esteve no Sporting de Braga-FC Porto, da Taça de Portugal.

O árbitro cometeu erros na partida da Taça de Portugal e tem recibido críticas e ameaças de morte depois da prestação na partida da Taça, e fica fora da próxima ronda do campeonato.

O FC Porto-Boavista será apitado por Manuel Mota, com Vítor Ferreira como videoárbitro. O Moreirense-Benfica será ajuizado por Manuel Oliveira, com videoarbitragem de Fábio Melo. Já André Narciso estará no Sporting-Paços de Ferreira, com Luís Ferreira no VAR.