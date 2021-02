​Estoril Praia sonha com uma final da Taça 77 anos depois

Atualmente no segundo lugar da II Liga, o Estoril tem como objetivo regressar ao principal escalão do futebol português. Estar a disputar as meias-finais da Taça de Portugal é, para Alexandre Faria, “muito importante para a consolidação do grupo de trabalho” e traz confiança para os jogadores.

“É uma possibilidade de contacto com a realidade onde queremos estar, que é junto das equipas da Primeira Liga”, explica.

Para o presidente, alcançar uma final nos dias de hoje “seria o culminar da contribuição do Estoril Praia para a história do desporto português”, não apenas a nível de “méritos desportivos”, mas também do “respeito pelos valores do 'fair-play', de solidariedade social e de verdadeiros embaixadores da região”.

Já para Diogo Amado uma final “é possível, mas extremamente difícil”. Ainda assim, conta ver o “futebol bonito” ao qual os adeptos estão habituados e diz que nunca esquece o “clube do coração”, pelo qual tem “um carinho enorme”.

Paralelismo com o passado

Neta edição da Taça de Portugal, o Estoril deixou pelo caminho três equipas da Primeira Liga - Boavista, Rio Ave e Marítimo -, além do Sertanense do Campeonato de Portugal.

Alexandre Faria avalia o percurso desta época e identifica “pontos em comum” com aquele realizado na época 1943/44, em que a equipa da Amoreira chegou à final.

“Pelo caminho também foram eliminando equipas bastante fortes. (…) O Estoril eliminou o FC Porto nos quartos de final e o Vitória de Guimarães nas meias-finais, curiosamente em jogos a duas mãos”, lembra.

Apesar de ter afastado apenas três adversários para estar no Jamor, a equipa realizou, na altura, seis jogos. Os outros dois foi na primeira eliminatória frente ao Unidos de Lisboa, clube que militava no segundo escalão.