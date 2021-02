Contactos telefónicos dos árbitros disponibilizados nas redes sociais

As mensagens recebidas por Luís Godinho, inclusivamente ameaças de morte , "está a ser tratadas como algo extremamente grave", informa o CA. As autoridades policiais estão a tentar identificar os remetentes.

Os contactos dos árbitros de futebol voltaram a ser disponibilizados nas redes sociais nas últimas horas, coincidindo com as ameaças recebidas por Luís Godinho e seus familiares, após o jogo entre Braga e FC Porto, para a Taça de Portugal.

Fonte do Conselho de Arbitragem confirma à Lusa me(...)

A arbitragem de Luís Godinho e do VAR Hugo Miguel motivou críticas por parte do FC Porto e, em particular, do presidente Pinto da Costa.

No lance capital do jogo, que envolveu Luis Diaz e David Carmo, Hugo Miguel aconselhou Luís Godinho a ver as imagens. David Carmo lesionou-se com gravidade, depois de uma carga involuntária de Luis Diaz.

O árbitro, após ver a as imagens, decidiu expulsar o colombiano. Os protestos dos responsáveis do FC Porto foram visíveis e audíveis. O juiz alentejano chegou mesmo a dirigir-se ao banco para explicar a Sérgio Conceição os motivos que o levaram a mostrar vermelho a Diaz.

Luís Godinho acabaria, ainda, por expulsar Uribe, após agressão a Esgaio, e Luís Gonçalves, dirigente dos portistas, por excesso nos protestos. O jogo, relativo à 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, terminou empatado a uma bola. Taremi marcou na primeira parte e Fransérgio empatou para lá dos 90.